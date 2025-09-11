sabato 13 settembre 2025 alle ore 21 il pittore Angelo Monachello esplorerà l’intersezione tra arte e astronomia, analizzando come i fenomeni celesti abbiano influenzato l’espressione artistica nel corso dei secoli. Monachello condividerà la sua esperienza personale e discuterà l’importanza dell’osservazione del cielo nella pratica artistica. Durante l’evento, verranno presentate opere d’arte storiche e contemporanee che traggono ispirazione dall’universo, offrendo una prospettiva unica su come l’arte possa interpretare e rappresentare l’infinito.

La partecipazione è gratuita per i soci di Astronomia ed Ambiente APS. Per richiedere l’iscrizione all’Associazione bisogna compilare questo modulo