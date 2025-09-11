Un’esperienza musicale straordinaria aspetta il pubblico di Diano Castello: sabato

13 settembre alle ore 21.00, la splendida cornice della Collegiata San Nicola da

Bari ospiterà un concerto interamente dedicato alla musica di Wolfgang Amadeus

Mozart.

L’evento, promosso dal Comune di Diano Castello, offre un’occasione unica per

immergersi nelle sonorità del genio salisburghese con un programma particolare

che comprende la Messa solenne in do maggiore K 66 e il Te Deum in do

maggiore K 141.

Il concerto vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Castrum Diani, una

formazione locale che si è recentemente rinnovata e si esibirà sotto la direzione del

maestro e concertatore Nicholas Tagliatini, anche nel ruolo di basso solista.

Ad arricchire le melodie mozartiane saranno, a fianco del coro, i talentuosi solisti

Carola Marasco (soprano), Giulia Beatini (mezzosoprano) e Mattia Pelosi (tenore).

Il ricco organico orchestrale, composto da musicisti di grande esperienza, include:

Silvia Maffeis e Anna Pecora ai violini

Tamami Sohma alla viola

Francesco Dessy al violoncello

Roberto Bonazinga al contrabbasso

Martin Parenti trombone contralto

Roberta Pregliasco trombone tenore

Olga Massa al fagotto barocco

Paolo Gazzano all’organo

Il concerto, a ingresso libero, rappresenta un momento di grande valore culturale

per la comunità, offrendo un’opportunità imperdibile di ascoltare dal vivo alcune

delle pagine più belle e amate della storia della musica