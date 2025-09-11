Un’esperienza musicale straordinaria aspetta il pubblico di Diano Castello: sabato
13 settembre alle ore 21.00, la splendida cornice della Collegiata San Nicola da
Bari ospiterà un concerto interamente dedicato alla musica di Wolfgang Amadeus
Mozart.
L’evento, promosso dal Comune di Diano Castello, offre un’occasione unica per
immergersi nelle sonorità del genio salisburghese con un programma particolare
che comprende la Messa solenne in do maggiore K 66 e il Te Deum in do
maggiore K 141.
Il concerto vedrà la partecipazione del Coro Polifonico Castrum Diani, una
formazione locale che si è recentemente rinnovata e si esibirà sotto la direzione del
maestro e concertatore Nicholas Tagliatini, anche nel ruolo di basso solista.
Ad arricchire le melodie mozartiane saranno, a fianco del coro, i talentuosi solisti
Carola Marasco (soprano), Giulia Beatini (mezzosoprano) e Mattia Pelosi (tenore).
Il ricco organico orchestrale, composto da musicisti di grande esperienza, include:
- Silvia Maffeis e Anna Pecora ai violini
- Tamami Sohma alla viola
- Francesco Dessy al violoncello
- Roberto Bonazinga al contrabbasso
- Martin Parenti trombone contralto
- Roberta Pregliasco trombone tenore
- Olga Massa al fagotto barocco
- Paolo Gazzano all’organo
Il concerto, a ingresso libero, rappresenta un momento di grande valore culturale
per la comunità, offrendo un’opportunità imperdibile di ascoltare dal vivo alcune
delle pagine più belle e amate della storia della musica