Sabato 13 settembre la Città di Casale Monferrato vivrà una serata speciale grazie all’edizione 2025 della Notte Rosa: un programma di aperture straordinarie degli esercizi cittadini in attesa della Festa del Vino del Monferrato, un’iniziativa che offre un’occasione convivialità al termine del periodo di ferie, in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Spendo a Casale, Botteghe Storiche e Casale c’è.

Sarà un’occasione speciale per vivere il centro commerciale naturale urbano in una sera di fine estate nella quale i visitatori potranno fare acquisti, ascoltare musica e godersi l’ambiente consumando un drink o uno spuntino fino alle 2 del mattino successivo.

Piazza Mazzini, alle ore 21,00 sarà palcoscenico d’eccezione con l’incontro “Dialoghi per un’alleanza educativa”, con Fabio Mancini, icona della moda internazionale ambasciatore dell’European School Project e autore del libro “108 volte mi perdono” (Mondadori), che proporrà una riflessione sulla forza della compassione e del perdono, trattando i temi della resilienza, delle radici familiari e della scoperta di sé, per trasformare le difficoltà in crescita e consapevolezza.

A seguire, alle 22,30, sarà la volta di “Celebrity Stars”, lo spettacolo musicale che celebra le più grandi icone femminili del pop dagli anni ’70 a oggi. Un viaggio tra i successi internazionali, interpretati da tre cantanti trasformiste guidate da Eleonora Costanzo, in arte Ele Norash, già protagonista di “Tale e Quale Show” su RAI 1. Sul palco anche ballerine professioniste e la live band Lizard, che con arrangiamenti in chiave dance regaleranno un sound moderno e coinvolgente. In scaletta, le hit di Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, Abba, Britney Spears, Spice Girls, Shakira e molte altre, per uno show coinvolgente che accompagnerà la notte casalese.