Il Comune di Alessandria informa che, in esito alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica del 5 settembre scorso, il Prefetto di Alessandria ha emanato un’ordinanza sulle cd. “zone rosse” che, a partire da oggi, ieri, giovedì 11 settembre e fino al prossimo 12 ottobre prevede un’intensificazione dei controlli delle Forze dell’Ordine in alcune specifiche aree del capoluogo, quali l’area dei Giardini Pubblici antistante la stazione ferroviaria (già oggetto del precedente provvedimento) e alcune vie del centro cittadino: Via Verona (tratto compreso tra via Milano e via Vochieri), via Vochieri (tratto compreso tra via Verona e via Migliara), via Migliara, via Milano (tratto compreso tra via Verona e via Migliara) e vicolo dell’Erba.

“Evidenzio che l’ordinanza emessa dal Prefetto è la testimonianza che il lavoro tra la Prefettura, le Forze dell’Ordine e il Comune nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica non solo riesce a mappare le principali criticità in tema di sicurezza ma anche ad anticipare alcune delle questioni che sono oggi oggetto di discussioni giornalistiche” – così il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante.