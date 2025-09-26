Il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la misura di prevenzione del Divieto di Accesso ad Aree urbane (D.A.C.U.R.) ex art. 13 bis D.L. nr. 14/2017 co. 1 e 1 ter, rinovellato dal D.L. 130/2020, meglio conosciuto come “Daspo Willy” nei confronti di 5 ragazzi residenti a Tortona, i quali, durante la notte del 05.08.2025, per futili motivi hanno scatenato tra loro una violenta rissa all’interno di un locale di quel comune.

Durante tale grave episodio, che ha visto coinvolti uomini e donne, quattro partecipanti hanno riportato lesioni personali dichiarate guaribili rispettivamente in giorni dieci, tre e due. Nel corso della rissa i partecipanti hanno provocato il danneggiamento irreparabile degli arredi del locale, utilizzati per percuotersi a vicenda.

L’attività di indagine esperita dal Comando Compagnia Carabinieri di Tortona ha consentito l’identificazione di tutti i partecipanti ed il deferimento all’A.G. degli stessi per i reati di rissa aggravata e danneggiamento; considerata la personalità socialmente pericolosa dei soggetti, desumibile non solo dal gravissimo fatto di cui si sono resi responsabili ma anche da altri pregiudizi penali a loro carico, il Questore di Alessandria ha adottato la suddetta misura di prevenzione vietando per la durata di anni 2 l’accesso e lo stazionamento presso il predetto locale nella fascia oraria 15.00-07.00 alle seguenti persone:

P.E. di nazionalità albanese di anni 32 residente a Tortona

B.G.B. di nazionalità italiana di anni 30 residente a Tortona

B.V di nazionalità italiana di anni 25 residente a Tortona

M.N.G. di nazionalità italiana residente a Tortona

P.D. di nazionalità albanese di anni 55 residente a Tortona