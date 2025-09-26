Via libera agli interventi di manutenzione presso la palestra piccola dell’edificio scolastico statale U. Novaro di Diano Marina. L’intervento da 31.000,00 € mira a risolvere le problematiche legate a infiltrazioni d’acqua.

La palestra, situata in via Biancheri, è stata colpita da significative infiltrazioni d’acqua che hanno causato umidità e la formazione di muffa sulle pareti. La causa principale è stata individuata nel vetusto manto impermeabilizzante del solaio di copertura. L’Amministrazione ha dato indicazione all’ufficio competente, che ha già predisposto la documentazione necessaria per l’affidamento dei lavori. Il quadro economico complessivo per gli interventi ammonta a 31.000,00 €, coperti da risorse proprie disponibili, già assegnate al Settore V Lavori Pubblici, Manutenzione, Demanio, Ambiente e Patrimonio.

“Questo intervento rappresenta un passo concreto e necessario per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare pubblico, in particolare quello dedicato alle nostre scuole” ha dichiarato Veronica Brunazzi, Consigliere con delega al Patrimonio. “La sicurezza e la fruibilità degli spazi per i nostri studenti e per tutta la collettività sono una priorità assoluta per questa Amministrazione. Le infiltrazioni d’acqua e la conseguente formazione di muffa nella palestra della scuola U. Novaro erano problematiche che richiedevano un’azione immediata e risolutiva. Grazie all’impegno del Settore 5, possiamo dare il via a questi lavori in tempi rapidi”.