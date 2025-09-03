Il comune di Novi Ligure informa che i lavori di riqualificazione della viabilità nel Basso Pieve, relativi alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia e delle relative rampe della Strada Cassano – S.P. 153, inseriti nel Progetto Unico Tratta AC/AV “Terzo Valico dei Giovi”, proseguono oltre il termine previsto.

Inizialmente stimati per concludersi il 30 agosto 2025, i lavori, eseguiti dall’impresa Manelli S.p.A. per conto del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (CO.CI.V.), hanno richiesto una proroga a seguito dello stato di avanzamento delle opere civili di linea e connesse. Pertanto, con l’emissione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 200 del 29 agosto 2025, è stato stabilito che i lavori proseguiranno fino al 31 ottobre 2025, data che rimane comunque modulabile o prorogabile in base all’andamento del cantiere.

Questa estensione si rende necessaria per consentire il completamento dei sottoservizi e la realizzazione della diramazione provvisoria di cantiere, funzionale al ripristino della viabilità della Strada Cassano – S.P. 153.

Le norme viabili temporanee, introdotte con il provvedimento n. 84 del 19.04.2025 e prorogate con la nuova ordinanza, rimangono attive al fine di garantire la sicurezza sia degli addetti che degli utenti della strada.