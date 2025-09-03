Acqui Terme – La cultura della legalità si apre e accoglie un nuovo progetto che punta a creare consapevolezza e competenze nell’ambito, con l’intervento di formatori qualificati e soggetti istituzionali punto di riferimento per la collettività.

I giovani partecipanti, di età compresa fra i 10 e i 15 anni, hanno fatto visita al locale Comando Compagnia Carabinieri, dove hanno potuto arricchire le proprie attività formative e ricreative tenute presso i campi estivi, anche con il concorso della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

I Carabinieri hanno tenuto un incontro che, fra gli altri temi, ha offerto l’occasione per parlare e confrontarsi con i giovani auditori di bullismo e di altri problematiche strettamente legate all’ambiente giovanile, prima di concentrare l’attenzione sulla struttura e sui compiti dell’Arma dei Carabinieri e sullo specifico tema del controllo del territorio, che quotidianamente garantisce la loro sicurezza e quella di tutta la cittadinanza.