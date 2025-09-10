Casale Monferrato – Un’iniziativa unica e toccante prenderà vita a Casale Monferrato in occasione del prestigioso “Monfrà Jazz Fest“. L’evento, sostenuto da anni da enti di spicco come il Ministero della Cultura e la Regione Piemonte, vedrà la sua conclusione con un concerto speciale.

Il festival, organizzato dall’Accademia Europea d’Arte “Le Muse”, porterà la musica all’interno dell’ospedale Santo Spirito. Lo spettacolo, intitolato “La voce che culla“, si terrà il 13 settembre alle 10:30 nella sala d’attesa dei reparti di Pediatria, Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Casale.

Come sottolineato dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile ASL AL Marco Aicardi, questo concerto è stato pensato per offrire un momento di serenità non solo ai pazienti e ai loro familiari, ma anche al personale sanitario. Senza dubbio è un’idea originale che combina musica, voce narrante e suggestioni sonore per creare un’esperienza rilassante e suggestiva.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare a questo evento unico, che unisce arte e solidarietà in un contesto di cura e accoglienza. Per ulteriori informazioni, consultare il manifesto ufficiale dell’evento allegato.