Venerdì 19 settembre 2025 prenderà il via la 64a Festa del Vino del Monferrato con due fine settimana dedicati alle eccellenze del territorio proposte dalle Pro Loco e dai produttori di vino partecipanti. L’inaugurazione ufficiale, con la cerimonia di apertura alla presenza delle autorità cittadine e del territorio, sarà alle ore 18,00 con, a seguire, l’apertura al pubblico.

Nei giorni 19, 20 e 21 settembre e nel successivo weekend 26, 27 e 28 settembre, trenta produttori del territorio offriranno oltre cento etichette di vini del Monferrato accompagnando trentuno Pro Loco con più di cento ricette della tradizione: il Mercato Pavia, tradizionale sede della manifestazione, tornerà ad essere fulcro dell’enogastronomia monferrina grazie ai successi delle scorse edizioni che hanno portato a una grande novità. In seguito al grande afflusso di partecipanti consolidatosi negli anni, sono stati predisposti ben 6000 posti che saranno a disposizione di chi vorrà gustare le eccellenze monferrine.

Nelle giornate di venerdì (19 e 26 settembre) sarà servita la cena con apertura al pubblico dalle 18,00 alle 24,00, i giorni 20 e 27 settembre si potrà fruire sia del pranzo che della cena con apertura al pubblico dalle 10,00 alle 24,00. Nel corso delle domeniche 21 e 28 settembre, il pranzo e la cena saranno disponibili dalle ore 10,00 fino alle ore 23,00.

Come da tradizione, non saranno solo eccellenti cibi e vini a caratterizzare le serate di festa: per tutto il periodo interessato sarà allestito il luna park in Piazza Castello arricchendo il clima gioioso di un evento che affonda le radici nella tradizione contadina che, in questo periodo, festeggiava il raccolto e la vendemmia dopo mesi di paziente e duro lavoro. A coronare i weekend di festa, sabato 20 settembre alle ore 23,30, sarà lo spettacolo piro-musicale che dai bastioni del Castello del Monferrato (lato Piazza Castello) rinnoverà la grande tradizione dei fuochi d’artificio casalese, arricchendola con musica e straordinarie scenografie.

Un’edizione, quella che sta per iniziare, che conferma il felice connubio con la musica dal vivo nella suggestiva cornice di Piazza Castello: venerdì 19 settembre dalle 23,00 la volta della band casalese Socks in the River che interpretà cover dei più noti artisti, dal blues di Litlle Walter e Rolling Stones, alle personalizzazioni di brani dei Beatles, Amy Winehouse, Eric Clapton e altri grandi nomi. Venerdì 26 settembre alle ore 23,00 in Piazza Castello i Discoinferno, una delle più note discomusic power show band italiana, attiva incessantemente dal 1997, sarà protagonista con uno spettacolo realizzato oltre 2.200 volte in italia e all’estero, sulle note dei migliori successi della Discomusic e della Dance, dagli anni ’70 fino a oggi.

Sabato 27 settembre dalle ore 23,30 “Fermento”, DJ Set di Francesco Fauzia con Marcello Dolcevita per concludere il secondo sabato della Festa del Vino del Monferrato con musica e divertimento.

In console il ritmo di Francesco Fauzia, accompagnato dalla voce di Marcello Dolcevita, vocalist ufficiale di Rosinight, per un appuntamento che trasformerà la piazza in una grande dancefloor a cielo aperto.

Il Sindaco Emanuele Capra sottolinea: “La Festa del Vino del Monferrato si conferma in costante crescita e siamo impegnati a garantire sempre maggiore accoglienza e comfort a quanti vorranno scoprire le specialità delle trentuno Pro Loco e dei trenta produttori vitivinicoli. L’offerta, al di là del percorso enogastronomico, prevede un palinsesto che unisce gusto, cultura e divertimento, grazie a concerti e iniziative di alta qualità in Piazza Castello, ma anche un forte impegno civile, con il ritorno del “Piatto e della Bottiglia della Ricerca” a sostegno delle attività scientifiche del DAIRI e con “Barbeera”, l’iniziativa nata a sostegno dell’Assocazione Sostenitori Santo Spirito che oggi ha visto la cerimonia di consegna dei fondi raccolti lo scorso anno e si rinnova ampliando il proprio sostegno anche a favore di ANFFAS. A queste novità si rinnova la proposta dei calici ecologici riutilizzabili, pensati per ridurre l’impatto ambientale e, al tempo stesso, lasciare ai visitatori un ricordo tangibile della manifestazione, reso possibile grazie al contributo degli sponsor e alla collaborazione tra i privati e la Città di Casale Monferrato. La Festa del Vino del Monferrato si conferma un evento che, tra innovazione e tradizione, continua a sorprendere e a consolidare la propria fama in un contesto sempre più ampio e partecipato”.

Continuità che si declina anche attraverso il sostegno alla ricerca, in questa 64a edizione, infatti, si rinnoverà l’iniziativa dedicata al “Piatto della Ricerca” e alla “Bottiglia della Ricerca”: le Pro Loco e Produttori aderenti all’iniziativa devolveranno parte del ricavato dalla vendita di alcune loro ricette o bottiglie di vino a favore della ricerca sulle patologie ambientali e le malattie amianto-correlate svolta dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, che ha una delle sue sedi all’interno dell’Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato, sotto la responsabilità delle Dottoressa Marinella Bertolotti.

E l’attenzione a tematiche sociali sarà al centro anche dell’iniziativa “Barbeera”, che dopo il successo della passata edizione, ufficializzato con la consegna dei 4000 Euro raccolti a favore dell’Associazione Sostenitori Santo Spirito, torna con la speciale birra ambrata al Barbera, prodotta dal Birrificio Ottigliese proseguendo nel sostegno all’Associazione Sostenitori Santo Spirito e per l’acquisto di strumenti musicale da destinare alle attività di ANFFAS.

Le iniziative di valore sociale legate alla manifestazione toccano anche la sensibilità e la sostenibilità ambientale: dopo il successo delle passate edizioni, si rinnova e si arricchisce l’iniziativa che consente l’acquisto di calici ecologici riutilizzabili che verranno messi in vendita, a disposizione dei partecipanti nel corso delle serate enogastronomiche.

Al Mercato Pavia, come nella passata edizione, sarà possibile acquistare il calice con la sacca porta-bicchiere a 5 €, con l’inedità opportunità che permetterà di avere anche 4 degustazioni insieme al calice al prezzo di 15 € o, in alternativa, la singola degustazione a 3 €.

Come nelle scorse edizioni, un ricco bouquet di eventi collaterali accompagna la sessantaquattresima edizione della Festa del Vino del Monferrato con un’ampia offerta turistica e culturale che proseguirà con numerosi eventi, sia prima che durante i weekend di festa e caratterizzeranno un evento di ampio respiro che è in grado di conciliare divertimento, filantropia, cultura oltre a promozione e valorizzazione del territorio con i suoi prodotti.

Sarà media partner dell’evento Radio Gold, che sarà presente nel corso della manifestazione, garantendo una copertura capillare e la diffusione di tutti i momenti salienti, coinvolgendo i presenti e permettendo a un pubblico ancora più ampio di vivere l’esperienza in diretta.

