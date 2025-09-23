Si è insediato alla Questura di Alessandria il nuovo Vicario del Questore, Dott.ssa Sara Mancinelli, Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Originaria della Puglia, la dottoressa Mancinelli è nella Polizia di Stato dal 1992.

Ha prestato la maggior parte della propria attività lavorativa nella Polizia Stradale di Genova dove ha ricoperto per tanti anni la funzione di Dirigente del Centro Operativo Polizia Stradale della Liguria.

A gennaio 2018 ha assunto il Comando della Polizia Stradale di Cuneo e il 14 agosto 2018, proprio per aver maturato una importante esperienza professionale nella gestione della viabilità ligure, è stata aggregata in Liguria per un breve periodo per l’emergenza viaria derivante dal crollo del Ponte Morandi.

Dopo 3 anni di permanenza nella Polizia Stradale cuneese, è approdata alla Polizia Stradale di Alessandria. Durante questi anni, oltre alla complessa gestione degli Uffici di destinazione, ha ricoperto l’importante incarico di docente in diversi Istituti di Istruzione della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale sul tema della sicurezza dell’operatore di Polizia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali su strada.

Nel 2023 è stata destinata alla Questura di Genova dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e poco meno di un anno dopo, nel 2024, ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Mantova.

Il Questore, Dott. Sergio Molino, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia alessandrina, ha dato il bentornato alla Dott.ssa Mancinelli formulando i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni.