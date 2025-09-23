Ieri mattina il Vicesindaco di Alessandria, Giovanni Barosini, ha conferito il riconoscimento di “𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑔𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎” a tre esercizi commerciali cittadini che hanno raggiunto i 𝟒𝟎 𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀.

Si tratta di 𝐏𝐄𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐎’𝐒 di Marcello Notti, di 𝐋𝐀𝐕𝐀𝐒𝐄𝐂𝐂𝐎 𝐆𝐀𝐌𝐁𝐀𝐑𝐎𝐓𝐓𝐀 di Daniela Botosso e di 𝐅𝐎𝐓𝐎 𝐐𝐔𝐈𝐂𝐊 di Nicoletta Pagella.

Nel proprio intervento, il Vicesindaco – che ha anche le deleghe per il Commercio e il Marketing Territoriale – ha sottolineato l’importanza di questo conferimento che “premia e riconosco la qualità dei prodotti e servizi erogati, la competenza imprenditoriale, l’accogliente e costante attenzione alla clientela, unite all’efficace protagonismo di queste tre Botteghe Storiche nella storia commerciale e sociale della comunità alessandrina: elementi di indubbio prestigio e attrattività, pur nella complessità del momento presente, che vanno anche oltre il territorio comunale”.

Giovanni Barosini ha quindi espresso anche a nome del Sindaco Giorgio Abonante la riconoscenza e il plauso dell’intera Amministrazione comunale.

L’Albo delle 𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑔ℎ𝑒 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒 di Alessandria raccoglie i nominativi degli esercizi commerciali e imprese artigianali che esercitano da generazioni la stessa attività e quindi rappresentano un intrinseco valore imprenditoriale e culturale.