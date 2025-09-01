Due serate dedicate alla musica e alla radio, fra nostalgia e divertimento in piazza Malaspina.

Sabato 6 settembre dalle ore 21 il ritorno del Mayerling, disco party anni 80-90 con la partecipazione dei DJ Enrico Pertusi e Marco Conti. In piazza anche lo street food a cura di Ristorante Montecarlo, Birrificio Fermento e Ristorante La Pesa. La storica discoteca che ha animato le serate di tanti giovani della zona e non solo, il Mayerling di Castellar Guidobono è stata una meta irrinunciabile fra gli anni ’80 e ’90, e da alcuni anni anche protagonista di nostalgiche serate musicali dedicati alla musica e all’atmosfera di quegli anni.

Domenica 7 settembre, sempre dalle 21, spettacolo con Fabio De Vivo, celebre voce di R101. Ospiti della serata: Gazebo cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano molto celebre negli anni ’80 grazie a successi come “I like Chopin” che in carriera ha venduto oltre 12 milioni di dischi; Vivian B. dei Da Blitz gruppo musicale fondato negli anni ’90 che ha regalato alcune delle più caratteristiche “hit” italiane da discoteca di quel decennio. Il dj set sarà a cura di Claudio Patetta.