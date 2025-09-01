La notizia è sui Social e sebbene non riportiamo quasi mai notizie dai Social, questa merita.

Alcuni giorni fa un automezzo ha travolto e ucciso a Viguzzolo, il cane Filippo, un cane randagio amato da tutti in paese. La notizia colpito talmente molti abitanti che qualcuno ha deciso di lanciare addirittura una petizione per fargli una statua.

Questo il testo della petizione su internet:

Nel cuore di Viguzzolo, c’è una figura che è diventata simbolo di amicizia, lealtà e amore incondizionato. Sto parlando di Filippo, il cane che è stato una presenza costante e amata nella vita quotidiana dei suoi cittadini. Per molti, Filippo è andato oltre il ruolo di un semplice animale domestico; è diventato una parte integrante della comunità, un amico fedele sempre pronto a offrire un saluto caloroso o un orecchio comprensivo.

Innumerevoli sono le storie di residenti e visitatori che sono stati toccati dalla gentilezza e dall’affetto di Filippo. La sua presenza è sempre stata un faro di gioia e positività per tutti coloro che lo incontrano, rendendolo un vero e proprio ambasciatore del calore e della solidarietà di Viguzzolo.

Proponiamo di costruire una statua in sua memoria, posizionandola in un luogo pubblico del nostro amato paese, affinché possa continuare a ricordare a tutti noi gli ideali di amore incondizionato e fedeltà che Filippo incarnava.

Una statua di Filippo non solo onorerebbe la sua memoria, ma servirebbe anche come simbolo duraturo di ciò che rappresenta il legame speciale tra umani e animali. Sarebbe un tributo a tutti quegli amici a quattro zampe che migliorano le nostre vite con la loro semplice presenza.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa iniziativa, per trasformare in realtà un omaggio che certamente merita. Firmate la petizione per sostenere la creazione di una statua in onore di Filippo, il cane di Viguzzolo, e per celebrare il legame indissolubile tra la nostra comunità e uno dei suoi membri più affettuosi.