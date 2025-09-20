Una domenica interamente dedicata alla passione per i motori d’epoca, in particolare per l’iconica Fiat 500 e le sue amate derivate. A San Bartolomeo e Diano Marina, gli appassionati sono pronti a vivere la dodicesima edizione di un raduno che promette di essere un vero e proprio tuffo nel passato, tra rombi di motori e paesaggi mozzafiato. L’evento, già attesissimo, si svolgerà domenica 21 settembre con un programma ricco e coinvolgente, pensato per regalare emozioni sia ai partecipanti che al pubblico.

La giornata prenderà il via alle 8:30 con il ritrovo in via della Resistenza, dove gli equipaggi avranno la possibilità di iscriversi e prepararsi all’avventura. Le protagoniste saranno circa sessanta vetture, una più affascinante dell’altra, tutte immatricolate tra il 1936 e il 1975. Una vera e propria carrellata di storia su quattro ruote.

Il momento clou della mattinata arriverà alle 11, con l’inizio della spettacolare parata. Le auto daranno vita a un “Giro Turistico” che si snoderà lungo le strade delle pittoresche vallate del Golfo Dianese. Un percorso studiato per unire il piacere della guida d’epoca a scenari e panorami capaci di togliere il fiato. Una volta terminata la sfilata, l’atmosfera festosa si sposterà a Diano Marina, dove, alle 12:30, è previsto un momento conviviale con l’aperitivo e il pranzo. L’evento, organizzato in collaborazione con la “Famia Dianese”, offrirà l’opportunità perfetta per scambiare aneddoti e condividere la passione per queste piccole grandi auto. La giornata si concluderà nel pomeriggio, precisamente alle 15:30, con la cerimonia di premiazione. Un momento solenne ma allo stesso tempo informale, che vedrà l’organizzazione salutare i partecipanti, celebrando il successo del raduno e l’amore che unisce la comunità degli appassionati della Fiat 500.