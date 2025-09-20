L’appuntamento, organizzato da diverse associazioni che trovate nel manifesto a fine articolo, è per domani, domenica 21 settembre, quando il coordinamento Forum Sentieri Vivi 4P e numerose associazioni ambientaliste del territorio organizzano una manifestazione contro il progetto dell’impianto eolico sul Monte Giarolo, in Val Curone.
La manifestazioni partirà alle 11 per raggiungere il crinale tra il Monte Giarolo e il Monte Gropà. Qui si formeranno catene umane di 209 metri, la stessa altezza dei 20 aerogeneratori previsti, lungo il sentiero “200” che attraversa la cresta montana.