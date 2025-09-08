Grande soddisfazione per la scuderia Hakuna Matata: il giovane Jacopo Bosia si è laureato Campione Centro Settentrionale nella categoria 80 Debuttanti, in sella al fidato Apache Fance Seugne, durante i campionati svoltisi presso l’Equestrian Center di Sommacampagna.

La competizione, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutto il Centro-Nord Italia, ha confermato il talento e la determinazione di Jacopo, capace di distinguersi con una prova che gli ha fatto conquistare il gradino più alto del podio.

Un successo che non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto del team: Tamara Anfosso, allenatrice che segue con dedizione il percorso agonistico di Jacopo, e Flavia Merengone, tecnico FISE Liguria Pony, entrambe figure fondamentali nella crescita sportiva del giovane cavaliere.

Per la scuderia Hakuna Matata questo risultato rappresenta un traguardo importante e una spinta ulteriore verso nuove sfide e obiettivi futuri.

«Il trionfo di Jacopo non è solo un successo sportivo, ma anche un messaggio per tutta la nostra comunità: disciplina, passione e impegno portano lontano». Dichiara il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi. «È un orgoglio vedere come i nostri giovani sappiano rappresentare il territorio in manifestazioni di livello nazionale, diventando esempio per i coetanei e ambasciatori dei valori più autentici dello sport».