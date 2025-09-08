Gavi, Arquata Scrivia e Rocchetta Ligure – Nell’ambito dell’impegno delle Forze di Polizia, coordinate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Alessandria, i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno intensificato i controlli nel corso del primo fine settimana di settembre per garantire la sicurezza dei cittadini sul territorio dopo il massiccio rientro dalle ferie estive.

Le attività si sono concentrate sul contrasto agli eventuali episodi di degrado urbano, tema sensibile soprattutto durante le serate del fine settimana, con una maggiore attenzione ai luoghi di aggregazione in spazi all’aperto. Particolare attenzione anche agli esercizi pubblici e alle principali vie di comunicazione.

Le pattuglie impiegate hanno identificato diverse decine di persone e controllato numerosi locali, contestando diverse violazioni al Codice della Strada. Nel mirino, velocità e guida in stato di ebbrezza, spesso causa di gravi pericoli e incidenti stradali.

Le azioni di prevenzione e contrasto messe in campo dai Carabinieri novesi puntano a garantire la sicurezza della cittadinanza e dei centri abitati della giurisdizione, con particolare riguardo alle zone di interesse storico e urbanistico, dove si concentrano anche visitatori e turisti.