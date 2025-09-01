“Il tutto esaurito su tutte le corse in programma dal 4 luglio al 30 agosto, testimonia con i fatti il grande successo ottenuto dall’Espresso Riviera. Come Regione Liguria abbiamo fortemente voluto questo treno che ha collegato la capitale, Roma, alla Francia, Marsiglia, attraversando tutta la nostra regione, favorendo l’arrivo di turisti e garantendo un collegamento aggiuntivo di assoluto valore e comodità. Insieme a FS Treni Turistici Italiani abbiamo dato un’altra opportunità ai già tanti turisti d’oltralpe di raggiungere il nostro territorio e di apprezzarne bellezze e peculiarità e, allo stesso tempo, messo in circolazione un treno notturno che mancava da anni in questo territorio. Operiamo costantemente per incrementare e potenziare i collegamenti tra la Liguria e le altre regioni, sia per chi si sposta per studio e lavoro, ma anche per il turismo che rappresenta uno straordinario volano economico per il nostro territorio”. Si esprime così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola nel commentare i risultati ottenuti dall’Espresso Riviera, Roma-Marsiglia con fermate a Genova Piazza Principe, Savona, Alassio, Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

“Il convoglio è stato apprezzato dalla clientela, ma anche dagli operatori di settore – prosegue Scajola -. Visto il successo ottenuto verrà sicuramente riproposto e anzi, siamo al lavoro per incrementarne le corse. Regione Liguria dimostra così, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo interesse verso tutti coloro che scelgono il treno come mezzo di trasporto”.