Anche questo fine settimana è stata alta la presenza di turisti in riviera e nell’entroterra della provincia.

I Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno quindi potenziato la presenza sul territorio e effettuato in arco serale/notturno un servizio straordinario principalmente orientato nelle aree di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, la ciclabile di Imperia e le frazioni di Borgo Prino e Caramagna. Il servizio è stato finalizzato al controllo della circolazione stradale nelle zone dove maggiore è la presenza di locali pubblici e ristoranti e quindi dove è più probabile che qualcuno possa mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Inoltre, grazie alla presenza di Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Genova e del Nucleo Cinofili di Villanova d’Albenga (SV), sono stati passati al setaccio diversi locali dove in passato era stata segnalata la presenza di possibili assuntori di stupefacenti o che potevano essere di interesse sotto il profilo del rispetto della normativa sanitaria o giuslavoristica.

Durante il servizio, sono state controllate 195 persone, di cui 16 di particolare interesse operativo, e 140 tra veicoli, motocicli e ciclomotori.

Due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool: il primo, peraltro di soli diciannove anni e a bordo di un motociclo, mentre il secondo, ventiseienne, a bordo di un’utilitaria. Per entrambi il tasso alcolemico riscontrato è stato tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi litro, pertanto la loro condotta è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e rischiano la pena dell’arresto sino a sei mesi e un’ammenda da euro 800 a euro 3.200, oltre ovviamente alla sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Un altro giovane di ventitré anni è stato invece segnalato alla Prefettura di Imperia in quanto trovato in possesso di 1,25 grammi di cocaina, detenuti per uso personale.

Dei locali controllati, due di essi, un bar di Imperia e un locale etnico di San. Bartolomeo al Mare, sono stati segnalati alla A.S.L. di Imperia per accertate carenze strutturali delle attività e altre sanzioni amministrative.

A Sanremo, invece, a seguito di un intervento durante la notte in un’abitazione in strada san Giusto per musica alta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tedesco di cinquantotto anni, il quale, palesemente ubriaco, ha aggredito i militari mentre lo stavano invitando ad abbassare il volume.