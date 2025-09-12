Si è svolta questa mattina a Genova Staglieno la giornata del ricordo in memoria dei caduti in servizio della polizia locale italiana. Alla cerimonia, molto sentita officiata dal cappellano dei vigili urbani don Luca Parachini, hanno partecipato oltre ai membri della società di Mutuo Soccorso e ai dirigenti nazionali del Diccap Sulpm , una delegazione dell Anvup imperiese.

Presenti gli ex comandati della polizia locale di Diano Marina Daniela Bozzano e Franco Mistretta e la segretaria nazionale del Diccap Miriam Palumbo. Alla cerimonia ha partecipato anche una delegazione proveniente da Santo Domingo delle religiose dell’ Associazione di Santa Virginia Centurione Braccelli in visita in Italia alla casa madre della loto fondatrice.

Un incontro tra culture che ha sancito l’internazionalità del servizio a favore dalla comunità locale.