Aureliano è Supertifoso dell’Alessandria Calcio per una fede, a suo dire, grigia che risale, immutata e immutabile, al 1947.

L’attività economica, com’asserisce … commerciante per lavoro, sportivo per passione, ovvero ama il suo lavoro al pari del calcio, alla stessa stregua del ciclismo: nello sport s’è classificato … mai oltre la categoria allievi e podista, come conferma.

La sua attività economica si svolge con tanto entusiasmo all’ombra dell’arco di piazza Genova … CARO ARCO,// La tua edificazione,/ come la storia ha tramandato,/ è stata una buona occasione/ dovuta al re di qui passato,/in compagnia della regina,/ ove gli ospiti han pernottato/ nella nostra cittadina./ Nulla con il trionfo,/ hai da spartire oh arco,/ nemmen d’una vittoria,/ eppur qualcun, parco,/ha mandato ciò a memoria.// Tante volte restaurato,/ sei sempre inconfondibile! ….

Al ciclismo mi sono avvicinato a 16 anni, racconta Aureliano, come esordiente e allievo al CVA Maino senza ottenere risultati di rilievo, ma a 15 anni ho avuto la gioia di correre con Fausto Coppi … nel pieno dell’attività agonistica… dell’Airone di Castellania.

Il ricordo di quest’evento si può riassumere: …. Alla Bicicletta// Che bell’invenzione/ è la bicicletta,/ s’usa per ogni occasione,/specie se s’ha fretta…./ fischiettando una canzone, …/ con una gimcana fra i mezzi,/ s’arriva felici a destinazione.// … in un baleno,/ per le vie della città,/ …

Il nostro orafo ha un altro grande interesse, quello del calcio: s’incontra facilmente sotto l’ombra dell’arco con un abbigliamento, o un suo accessorio, griffato con lo stemma della nostra squadra grigia, quasi a voler sottolineare: …/ Quante Squadre avete sfidato …/… tante reti avete segnato,/ or tornate con letizia,/ con l’ardore conquistato.// L’abilità Grigia ha sorpreso nella tornata:/ con quel “forza attaccate”/ dal trainer pronunciate,/ la nemica difesa avete sfondato, con l’energie ormai lanciate.// …/ Nei prossimi appuntamenti/ battetevi, con forza, con amore,/ auspichiamo siate sempre vincenti,/ impegnatevi con ardore./ Tutta, unanime la città,/vicino a voi, sempre, resterà.// Tutti, con la gioia nel cuore/ Ciascun vi conduca/ con la gloria, nell’onore.

Franco Montaldo