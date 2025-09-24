Domenica 28 settembre a partire dalle ore 11.45, presso il Museo delle macchine agricole “Orsi” in via Emilia, si terrà la prima edizione del festival “VegUnderground” che vuole unire cultura vegana, rispetto per gli animali e l’ambiente, modo di vivere responsabile, musica, illustrazione e arte underground.

Durante la giornata proposte vegane a cura di “Stuzzicanti melodie” e DJ set con Mr B musica e saluti di Valentina Rubini e con Claudio Peis (’60/Garage/Psych/Rare grooves) e Ivan Braces (Beat/Punk/Power Pop).