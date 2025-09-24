Ad Acqui Terme in provincia di Alessandria il Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico propone visite guidate pomeridiane dalle 15.00 alle 19.00 comprese nel biglietto d’ingresso con una straordinaria apertura serale fino alle 23.00. A Bistagno, la Gipsoteca Giulio Monteverde accoglie gratuitamente i visitatori per entrambe le giornate con orario 10-13 e 14-18. Suggestiva l’iniziativa della Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana di Rivalta Bormida che sabato sera apre le porte per “Nights & Lights”: una visita tra affreschi della scuola del Tiepolo e tesori Rothschild illuminati da scenografie di luci e musica.

Obbligatoria la prenotazione con almeno un giorno di preavviso. Tel. 345 8566039. A Tagliolo Monferrato, il castello fa da cornice a “Le Storie del Vino”, con stand enogastronomici, showcooking e concerti, rendendo il borgo protagonista di una festa che intreccia cultura e sapori locali.

Correlati