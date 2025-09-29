Domenica 28 settembre, presso la Pinacoteca Civica di Palazzo Guidobono, è stata presentata la più recente acquisizione al patrimonio del Comune di Tortona: si tratta dell’opera “Il Sonno” del pittore Felice Giani, tempera staccata da parete, mm 1000 x 790 proviene da Palazzo Gessi a Faenza.

Il donatore è Alfonso Archi oggi professore emerito in Scienze dell’Antichità all’Università “La Sapienza” di Roma e che in passato è stato docente di Ittitologia fino al 2011, partecipando anche alla missione archeologica a Ebla; ha insegnato anche ad Aleppo, Oxford e Parigi. Il quadro è stato ufficialmente presentato presso la Pinacoteca dall’Assessore Fabio Morreale e da Vincenzo Basiglio fra i più attivi studiosi e promotori della memoria e delle opere di Felice Giani, pittore neoclassico originario di San Sebastiano Curone, che dipinse gli affreschi di Faenza nel 1813.