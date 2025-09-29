Il Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria è anche quest’anno impegnato a guidare il Comitato

per le onoranze al Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi, che si svolgeranno su due giornate: il 4 e il 6

ottobre. Il titolo e il tema scelto è: Due devozioni alessandrine: San Francesco e la Madonna nera

lauretana.

Programma generale

(Il programma si inserisce all’interno delle iniziative in omaggio a San Francesco svolte al Santuario del Sacro

Cuore di Gesù, ex convento dei Cappuccini, chiesa di via San Francesco, Alessandria)

4 ottobre ore 11 – Onoranze al Santo Patrono

Scuola Primaria Giosuè Carducci (area d’angolo piazza Carducci/Corso Virginia Marini) – Accoglienza autorità

civili, militari, religiose. Saluti. Deposizione fiori alla statua di San Francesco e il lupo.

6 ottobre ore 17 – Due devozioni alessandrine: San Francesco e la Madonna nera lauretana – Chiostro di Santa

Maria di Castello

Il Movimento Cristiano Lavoratori, in collaborazione con Cathedra Alexandriae e la Fraternita Domenicana San

Tommaso d’Aquino, organizza un importante momento di riflessione e cultura dal titolo “Due devozioni

alessandrine: San Francesco e la Madonna nera lauretana”, che si terrà lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 17,00

presso il salone degli affreschi del Chiostro di Santa Maria di Castello (Piazza Santa Maria di Castello 14,

Alessandria).

L’iniziativa si inserisce tra gli eventi celebrativi per gli 850 anni della Diocesi di Alessandria, offrendo alla

comunità un’occasione per approfondire due tradizioni religiose fortemente radicate nella storia cittadina.

Di rilevante anche l’iniziativa connessa agli 800 anni del Cantico delle Creature, il primo componimento poetico

in volgare della Letteratura italiana.

Programma

Dopo i saluti istituzionali di:

Padre Giorgio Noè (Francescani di Alessandria)

Mariavittoria Delpiano (Presidente Fraternita Domenicana San Tommaso d’Aquino – Alessandria)

Marco Mazzoni (Vicepresidente MCL Alessandria)

seguiranno gli approfondimenti:

seguiranno gli approfondimenti: Piercarlo Fabbio / Natalino Ferrari – Anticipazione editoriale: La Madonna e la città

Manuela Lessio – Da Crea ad Alessandria: il culto

Franco Trussi – La ristrutturazione della chiesa di San Francesco in via XXIV Maggio

Aldino Leoni / Serafina Carpari – Il Cantico delle Creature (esecuzione a cappella di Serafina Carpari su musica

di Aldino Leoni)

L’incontro sarà condotto da Efrem Bovo, segretario MCL Alessandria.

L’evento vuole essere un momento di incontro tra spiritualità, arte, storia e musica, rinnovando l’attenzione

verso due devozioni che hanno segnato profondamente la fede, la vita istituzionale e culturale di Alessandria.

Piercarlo Fabbio (Pres. Prov. MCL Alessandria)

