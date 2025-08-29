Per il terzo anno consecutivo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parteciperà al World Rescue Challenge, la prestigiosa competizione internazionale che mette alla prova le migliori squadre di soccorso del mondo in scenari di incidenti stradali complessi.

L’evento, organizzato dalla World Rescue Organisation, si terrà a Karlovac, in Croazia, dal 9 al 14 settembre 2025.

Due squadre, composte da un totale di 14 Vigili del Fuoco selezionati da tutta Italia, affronteranno i migliori pompieri a livello globale.

L’obiettivo è eseguire operazioni di estricazione e soccorso in sicurezza e nel minor tempo possibile, utilizzando tecniche all’avanguardia su veicoli di ultima generazione.

Tra i partecipanti anche il Vigile Coordinatore Enrico Demartini del Comando di Alessandria, che rappresenterà non solo l’Italia, ma anche la regione Piemonte, in quanto unico Piemontese del Corpo a prendere parte a questo progetto.

Un’ulteriore coincidenza significativa è che la città ospitante, Karlovac, è gemellata con Alessandria dal 1963.

La partecipazione a questo evento va oltre la mera competizione sportiva. Oltre a una rigorosa preparazione atletica e tecnica, questa sfida rappresenta un’opportunità cruciale per la crescita professionale. Permette infatti di perfezionare le tecniche di soccorso, confrontandosi con le tecnologie e i sistemi di sicurezza applicati ai nuovi modelli di auto. Questo continuo aggiornamento tecnico garantisce una maggiore efficacia ed efficienza negli interventi quotidiani.

La World Rescue Organisation, ente senza scopo di lucro, si dedica proprio a questo: migliorare gli standard globali di soccorso stradale attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze tra operatori di emergenza di tutto il mondo.