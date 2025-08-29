Dal 2 al 6 settembre 2025 si svolgerà la 26esima edizione di “Le Vele d’Epoca di Imperia” (www.veledepoca.com), il più storico dei raduni italiani di vele d’epoca. Un evento atteso dagli appassionati, dagli armatori ed equipaggi di decine tra le più belle ed antiche imbarcazioni che solcano le acque del Mediterraneo.La prima edizione risale al 1986 poi, a partire dal 1992, era stata introdotta la cadenza biennale e dal 2019 si è tornati all’appuntamento annuale. Quattro le regate in programma, da mercoledì 3 a sabato 6 settembre. L’ultima prova sarà preceduta dalla grande parata delle imbarcazioni, visibili dal pubblico che potrà ammirarle in uscita dal porto presso la Banchina Medaglie d’Oro. Contestualmente, nell’ambito della Settimana Internazionale della Vela di Imperia, verrà disputata la Coppa Imperia 2025 solo per la Classe degli 8 Metri Stazza Internazionale, che in quelle giornate potranno disputare fino a 8 prove. Per entrambe le competizioni l’organizzazione delle regate in mare sarà curata dallo Yacht Club Imperia, in collaborazione con lo Yacht Club Sanremo e il Circolo Nautico San Bartolomeo. La manifestazione, organizzata dal Comune di Imperia in collaborazione con Assonautica Imperia, si svolgerà in collaborazione con la Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare, FIV Federazione Italiana Vela, Yacht Club Imperia, Yacht Club Sanremo, Lega Navale Italiana, Sanbart, TOIO e con il contributo del Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Fondazione Carige.

La cerimonia di apertura della 26esima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia si svolgerà martedì 2 settembre alle ore 17.30 presso la banchina di Imperia Porto Maurizio. Sabato 6 settembre alle ore 18 si terrà invece la cerimonia di premiazione. Le imbarcazioni verranno ospitate gratuitamente a partire da sabato 30 agosto e fino a martedì 23 settembre, per agevolare chi vorrà partecipare alla regata trasferimento Trofeo Riviera – Provence Alpes Cote D’azur da Imperia a Cannes, dove dal 22 al 27 settembre si svolgerà la 46esima edizione delle Régates Royales di Cannes.

La flotta delle imbarcazioni partecipanti alla ventiseiesima edizione delle Vele d’Epoca di Imperia verrà suddivisa nei seguenti raggruppamenti in base alla tipologia costruttiva, armo velico, anno di varo e Certificato di Stazza emesso dal CIM, il Comitato Internazionale del Mediterraneo che sovrintende ed emana la normativa relativa alle regate di barche d’epoca. Otto le categorie previste: Big Boats, Epoca (varo avvenuto prima del 1950), Classiche (varo avvenuto tra il 1950 e il 1975), Spirit of Tradition (lunghezza superiore a 8 metri, regolamento IRC), Repliche, Classic IOR (yacht non di serie varati tra il 1970 e il 1984, rimasti conformi ai loro progetti originari e che possano dimostrare di aver avuto in quel periodo un certificato IOR valido), Swan Classic, Baltic Classic. L’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, sarà responsabile della stazzatura delle imbarcazioni. Tra le più belle e importanti imbarcazioni già iscritte la goletta di 50 metri Invader del 1905 che compirà 120 anni dal varo, la goletta di 31 metri Puritan del 1931, il 20 metri Thea del 1918, Baruna of 1938, il Baglietto EA del 1952, il ketch Pilgrim del 1971 e Barbara del 1923. Le imbarcazioni che si iscriveranno dopo il 30 luglio 2025 corrisponderanno una tassa di iscrizione maggiorata. Di seguito il link al Modulo di Iscrizione: https://www.veledepoca.com/modulo-di-iscrizione/

Anche nel 2025 verrà disputata la Coppa Imperia, riservata alle imbarcazioni metriche della Classe degli 8 Metri S.I. (Stazza Internazionale). A dispetto del nome, che indica il risultato di una formula di stazza, le imbarcazioni di questa categoria sono in realtà lunghe circa 14 metri. Gli 8 Metri S.I. sono una classe velica sviluppatasi inizialmente in Europa e poi in tutto il mondo a partire dal primo decennio del Novecento. Venivano spesso impiegate da regnanti e dall’alta nobiltà per partecipare alle regate. Si calcola che in oltre un secolo siano stati costruiti intorno ai 500 scafi, di cui 200 ancora in attività e suddivisi in base alla formula di stazza (la prima riunisce gli scafi varati tra il 1907 e il 1920, la seconda quelli varati fino al 1933 e la terza quelli costruiti dal 1934 fino ad oggi). La Coppa Imperia 2025 sarà riservata agli 8 Metri S.I. appartenenti alla Classe Neptune, ovvero quelle imbarcazioni in legno antecedenti al 1960 che hanno mantenuto l’armo, le manovre e i materiali originali come il bronzo o acciaio non inox e con vele esclusivamente in dacron. Tra gli 8 Metri S.I. già iscritti il Costaguta Aria del 1935, Anne Sophie del 1938, il Camper & Nicholsons Vision del 1930, campione del mondo in carica, i Fife Fulmar del 1930 e Carron II del 1935, quest’ultimo vice campione del mondo.