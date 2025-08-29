I Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia (IM) hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai danni di una giovane senzatetto di ventitré anni, originaria dei Paesi Bassi.

Tutto è iniziato nelle prime ore di questa mattina, quando un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia è intervenuto in via Tenda dove era stata segnalata una lite tra stranieri.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che una giovane senzatetto di appena ventitré anni era stata aggredita e colpita al capo, probabilmente con una bottiglia, da uno straniero di ventotto anni di nazionalità afgana, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.

Soccorsa da personale del 118, la giovane è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Bordighera dove ha ricevuto le cure del caso ed è già stata dimessa, fortunatamente solo con qualche giorno di prognosi.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del Giudizio per direttissima dovendo rispondere del reato di lesioni personali aggravate.