La Città di Casale Monferrato è stata riconosciuta “Comune Turistico” del Piemonte per il 2025: il riconoscimento è riservato ai territori che, sulla base di parametri e procedure, indicate e applicate dalla Regione Piemonte, dimostrano di avere una vocazione, un’attrattività e una potenzialità turistici grazie ai quali possono vantare tale titolo ed essere inseriti in un elenco che, per l’anno in corso, vede presenti 515 Comuni.

Soddisfazione espressa dal Sindaco, Emanuele Capra, che ha affermato: “Il riconoscimento di Comune Turistico rappresenta un traguardo importante per la nostra città e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con impegno nel valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico che ci contraddistingue. Questo riconoscimento si accompagna all’incredibile dato che riporta un +167% di pernottamenti nel 2024 rispetto all’anno precedente, e ci consente di affermare che il lavoro fatto negli ultimi anni per rendere più attrattivo il nostro territorio sta dando i suoi frutti e ci incoraggia a guardare al futuro con rinnovata responsabilità e a continuare a investire, collaborando con gli operatori privati, sulla qualità dell’offerta, affinché visitatori e turisti possano riconoscere sempre di più in Casale Monferrato, un luogo di bellezza, cultura, storia e ospitalità”.