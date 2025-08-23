Tortona – Non ha rispettato il divieto imposto dal giudice a seguito delle denunce per maltrattamenti nei confronti dei figli e si è appostato sotto l’abitazione da cui era stato allontanato. Per questo, un 54enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo che nell’ultimo periodo le sue condotte avevano avuto un’escalation allarmante, procurando un’alterazione dello stile di vita delle vittime e un perdurante stato di disagio e paura.

La situazione, al termine di un attento e continuo monitoraggio da parte dei Carabinieri, si è conclusa con l’arresto dell’uomo e l’accompagnamento presso la casa circondariale di Alessandria.

L’evento si inserisce in una più ampia e costante attività di contrasto condotta quotidianamente dai Carabinieri, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, che punta a salvaguardare le vittime di maltrattamenti e a contenere i comportamenti illeciti degli autori.

L’invito a coloro che ritengono di essere oggetto di questo genere di condotte è di rivolgersi tempestivamente agli uffici di polizia presenti sul territorio, al fine di tutelare la propria incolumità e quella dei congiunti nelle medesime condizioni.

La Stazione Carabinieri di Tortona, come altre della provincia, ha dedicato una stanza per l’ascolto delle vittime di violenza, un luogo confortevole e accogliente dove personale specializzato è a disposizione per ricevere chiunque ritenga di averne bisogno.