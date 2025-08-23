L’amore non ha confini e il matrimonio è il sacramento che suggella l’amore fra due persone come quello che dura da tantissimo tempo fra Caterina Donalisio e Davide Roberto Dibisceglia; succede però che lui è malato grave e viene ricoverato in ospedale.

I due allora decidono di sposarsi, sul letto del nosocomio dove lui è ricoverato e nella giornata di ieri, verso mezzogiorno, il sindaco di Tortona Federico Chiodi, venuto a conoscenza del fatto, dopo essersi mobilitato fatto tutto più in fretta possibile, si è recato in ospedale dove ha sposato queste due care persone nel reparto di Medicina dove lui è ricoverato.

Una cosa che non capita tutti i giorni e speriamo che almeno questo importante fatto possa in qualche modo dare un piccolo sollievo a queste due persone, perché adesso Caterina e Davide saranno uniti per sempre non solo nell’anima e nei cuori ma anche ufficialmente.