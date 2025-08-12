La Polizia di Stato di Alessandria, su segnalazione della Stazione Carabinieri di Tortona, sospende per 15 giorni la licenza di un pubblico esercizio di Tortona: era diventato, nell’ultimo periodo, teatro di disturbi, schiamazzi, soggetti in alterazione alcolica, liti e una rissa

Nella giornata di ieri la Divisione P.A.S.I. della Questura di Alessandria e la Compagnia Carabinieri di Tortona hanno proceduto alla notifica della sospensione, ai sensi dell’art. 100 Tulps, della licenza di somministrazione di alimenti e bevande e di quella per il commercio al dettaglio di generi del settore alimentare, per la durata di quindici giorni, nei confronti di un noto locale panetteria-caffetteria, sito nel centro di Tortona (AL).

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di diverse segnalazioni di schiamazzi, che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, in quanto, essendo il locale accessibile al pubblico tutti i giorni 24 ore su 24 senza interruzione, era diventato, soprattutto in orario notturno, il ritrovo per giovani in rientro da serate in vari locali che, talvolta in stato di manifesta ubriachezza, si intrattenevano all’interno o bivaccavano nei paraggi, dando spesso luogo a liti, l’ultima delle quali sfociata in rissa.

Il Questore ha quindi adottato il provvedimento sopra indicato, ritenendo che il locale in argomento costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, destando allarme sociale tra i cittadini ed alimentando una diffusa percezione di insicurezza.