A Ovada, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato per la stessa violazione una 45enne positiva all’alcoltest con un tasso di 1,30 g/l. Nella circostanza, il passeggero 18enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato per detenzione di droga per uso personale.

I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una 38enne responsabile di un incidente stradale in orario notturno. La donna, per cause ancora in fase di accertamento, riconducibili allo stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a collidere contro un altro veicolo che percorreva la stessa strada, fortunatamente senza provocare feriti. Tasso di 1.03 g/l e patente ritirata.

Un 32enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con tasso pari a 0,94 g/l, dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile a Pozzolo Formigaro. Oltre al ritiro della patente, il conducente si è visto sequestrare l’autovettura ai fini della confisca perché sprovvista di assicurazione e non sottoposta a revisione.

A Novi Ligure, un 30enne, sottoposto ad accertamento alcolemico, è risultato positivo con un tasso pari a 0,98 g/l. Denunciato per guida in stato d’ebbrezza e patente ritirata.