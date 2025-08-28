RFI: LINEA ALESSANDRIA-SAVONA, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo

Dal 3 al 7 settembre

Torino 28 agosto 2025 – Da mercoledì 3 a domenica 7 settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Alessandria-Savona.

Nella tratta tra Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo, sono previsti interventi di ripristino e manutenzione alle opere d’arte, quali tombini, basamenti, muri di contenimento e alla linea elettrica.

La complessità delle lavorazioni richiede l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo.

REGIONALE PIEMONTE, TRENITALIA: LINEA ALESSANDRIA – SAVONA, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

dal 3 al 7 settembre

Torino 28 agosto 2025 – Per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Acqui Terme e San Giuseppe di Cairo da mercoledì 3 a domenica 7 settembre la circolazione ferroviaria avrà delle modifiche.

Durante lo svolgimento dei lavori, i treni della linea Alessandria-Acqui Terme-Savona saranno cancellati tra Acqui Terme e Savona; il servizio sarà garantito con bus dedicati, messi a disposizione da Regionale e accessibili con un regolare biglietto/abbonamento ferroviario.

Da lunedì 8 a domenica 14 settembre, alcuni treni della linea Alessandria-Acqui Terme-Savona subiranno modifiche di orario.

I posti disponibili sui bus possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e i tempi di percorrenza possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Si invitano i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.