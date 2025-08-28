Il Marenco di Novi Ligure con il Direttore artistico Sandro Bondi annuncia una serie di tre spettacoli nel mese di ottobre con cui il teatro amplia la sua offerta con nomi notissimi del panorama musicale e teatrale, offrendo al pubblico locale e alle diverse generazioni un’occasione unica di fruire spettacoli di alto livello.

Nello specifico avremo la possibilità di vedere sul palco del teatro novese Tullio Solenghi, Neri Marcorè e Gerry Calà in tre esibizioni che li vedono protagonisti assoluti. Quest’ultimo appuntamento è stato possibile grazie alla collaborazione con la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e al recente bando vinto che ha sostenuto la valorizzazione di proposte artistiche di qualità che puntano a rinvigorire la scena culturale di Novi Ligure rafforzando la vocazione educativa e inclusiva della struttura.

Il Cda del Teatro e il Direttore artistico Sandro Bondi ringraziano sentitamente il Comune di Novi Ligure, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), la Fondazione Crt, l’Acos SPA, la Fondazione Acos per la Cultura, la Banca Passadore e la Novi Cioccolato per il sostegno.

Il 20 settembre, nell’ambito del Gavazzana Blues, il teatro ospiterà il concerto: The queen of stride piano and the king of swing, Brodway and Hollywood in two hands dei virtuosi della musica Jazz Paolo Alderighi e Stephanie Trick.

Per il progetto “Il nostro teatro” dedicato alla tradizione del territorio assisteremo alla rappresentazione di un classico della recitazione popolare ligure di Govi: I maneggi per maritare una figlia interpretata dalla compagnia arquatese I Gobbi il giorno venerdì 24 ottobre.

Si anticipa ai giornalisti e a tutti gli appassionati del nostro teatro che giovedì 2 ottobre si terrà la conferenza stampa relativa alla Stagione in collaborazione con Piemonte dal Vivo e il Comune di Novi Ligure con tutte le informazioni sugli spettacoli di prosa, danza,e gli appuntamenti per i bambini e gli alunni delle scuole.

SPETTACOLI SETTEMBRE – OTTOBRE

SABATO 20 SETTEMBRE

Concerto di Paolo Alderighi e Stephanie Trick: The queen of stride piano and the king of swing, Brodway and Hollywood in two hands. Nell’ambito del Gavazzana Blues.

Pionieri nell’uso del pianoforte a quattro mani nel jazz, Paolo Alderighi e Stephanie Trick hanno ottenuto ampio successo con i loro arrangiamenti di brani di “stride piano”, ragtime e boogie woogie, nonché di classici della Swing Era e di Tin Pan Alley. Nei loro progetti più recenti si sono concentrati sul repertorio dell’età d’oro di Broadway e del cinema hollywoodiano classico, poiché le canzoni scritte tra gli anni venti e sessanta del Novecento – periodo in cui i musical erano al centro della cultura popolare – rappresentano un importante traguardo in termini qualitativi per quanto riguarda la produzione americana di musica popolare (tali brani costituiscono il cuore del “Great American Songbook” e sono diventati importanti “standard” della musica jazz).

Stephanie Trick (di St. Louis) e Paolo Alderighi (di Milano) si sono incontrati al festival di Boswil in Svizzera nel 2008 e nel 2010 hanno iniziato a collaborare a un progetto a quattro mani dedicato al jazz classico, preparando arrangiamenti di brani della Swing Era, oltre ad attingere al repertorio del ragtime e del blues.

Hanno esplorato la formula del duo a quattro mani su una tastiera, raramente utilizzato nel jazz, nei loro primi due album, Two for One (2012) e Sentimental Journey (2014). La loro collaborazione è proseguita con Double Trio Live 2015 e Double Trio Always (2016), registrati col classico organico del trio jazz (pianoforte, contrabbasso e batteria), ma con due pianisti invece di uno. Nel 2018 hanno pubblicato il loro primo album a due pianoforti, Broadway and More. Il loro ultimo progetto è un doppio album, I Love Erroll, I Love James P. (2020), dedicato alle composizioni di due leggendarie figure del pianoforte jazz, Erroll Garner e James P. Johnson.

Per maggiori info e acquisto biglietti visita il sito: www. https://www.gavazzanablues.org/

BIGLIETTI (solo per lo spettacolo: The queen of stride piano and the king of swing, Brodway and Hollywood in two hands.)

PLATEA E POLTRONE DEI PALCHI

15 € intero – 10 € ridotto*

*over 65, under 18

MARTEDì 14 OTTOBRE

Colpi di timone. Con Tullio Solenghi.

Produzione

Teatro Nazionale di Genova, Teatro Sociale di Camogli, Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione

Riduzione e adattamento

Tullio Solenghi

con la collaborazione di Roberto Alinghieri

Regia

Tullio Solenghi

Personaggi e interpreti

Giovanni Bevilacqua, armatore Tullio Solenghi

Paola, sua segretaria Barbara Moselli

Pietro, fattorino Mauro Pirovano

Teresa, domestica Claudia Benzi

Bonetti, cassiere Daniele Corsetti

Avv. Baratti Stefano Moretti

Prof. Brunelli Roberto Alinghieri

Comm. Longoni Aleph Viola

Lola Stefania Pepe

Conte Terzani Mirco Tosches

Capitano Negri Federico Gatti

Progetto scenografico

Davide Livermore

Trucco e parrucco

Bruna Calvaresi

Regista assistente

Roberto Alinghieri

Costumi e scenografa assistente

Anna Varaldo

Trucco e parrucco

Bruna Calvaresi

Regista assistente

Roberto Alinghieri

Dopo il successo de I maneggi per maritare una figlia e Pignasecca e Pignaverde, il Teatro Sociale di Camogli prosegue nel proprio progetto Govi portando in scena un altro cavallo di battaglia del grande attore genovese: Colpi di timone di Enzo La Rosa. Regista e protagonista è nuovamente Tullio Solenghi, che per la terza volta si trasforma anima, corpo e voce in Gilberto Govi, con l’aiuto fondamentale del trucco e parrucco di Bruna Calvaresi; una metamorfosi sorprendente, che nessuno aveva mai tentato prima e che ha stupito tutti, critica e pubblico. Una esilarante commedia sulla capacità della verità di smascherare le grandi e piccole ipocrisie quotidiane, che lo stesso Solenghi così presenta: «Con Colpi di timone Govi, attraverso il personaggio del vecchio lupo di mare Giovanni Bevilacqua, naviga tra le onde minacciose della disonestà e del malaffare con la profonda umanità e la straordinaria ironia di una delle sue maschere più riuscite.» A fianco di Solenghi, coprotagonista come in Pignasecca e Pignaverde, Mauro Pirovano, e con loro una compagnia collaudatissima di attori scelti dallo stesso Solenghi. Il progetto scenografico è firmato ancora una volta da Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova e tra i più importanti registi e scenografi di prosa e opera al mondo.

SABATO 18 OTTOBRE

Duo di tutto. Con Neri Marcorè. In collaborazione con Fondazione Acos per la cultura nell’ambito del Festival delle Conoscenze 2025.

Neri Marcorè: voce e chitarra.

Domenico Mariorenzi: chitarra acustica, bouzouki e pianoforte.

Ad accompagnare Neri Marcorè in questo viaggio musicale, il suo inseparabile amico di lunga data e strepitoso polistrumentista Domenico Mariorenzi. Questo concerto acustico spazia nel mondo dei cantautori italiani e stranieri, dal folk al pop. Solo per citarne alcuni: Elvis Costello, Eagles, Simon and Garfunkel, Elvis Presley, e poi Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Ivan Graziani… Si alternano pezzi noti e meno noti che ci raccontano la formazione musicale di Neri Marcorè, legata a esperienze di vita personali o semplicemente al piacere di coinvolgere il pubblico nella condivisione di un patrimonio musicale comune.

VENERDì 24 OTTOBRE

Maneggi per Maritare una Figlia, Compagnia i Gobbi

(tre atti di Nicolò Bacigalupo)

Interpreti e personaggi

Giampaolo Lasagna: Stefano

Gabry Bazzani: Signora Giggia

Ginevra Gallo: Metilde

Pino Parmella: Riccardo

Mauro Oliveri: Cesarino

Stefania Monzi: Carlotta

Marco Carrea: Pippetto

Francesco Traverso: Venanzio

Lisetta Sgrò: Colomba

Regia: Kito Gobbi

Commedia ambientata a Genova in casa di Stefano detto Steva, mercante di spezie onesto lavoratore, individuo tranquillo e pieno di senso pratico. Al carattere mite e permissivo si oppone quello forte e deciso della moglie, la signora Giggia, la cui unica preoccupazione nella vita è di trovare un ricco marito alla figlia Metilde, mettendola in mostra e attribuendole anche doti che non ha. La vicenda troverà soluzione e pace familiare solo alla fine, tra irresistibili battibecchi coniugali.

BIGLIETTI (solo per lo spettacolo: Maneggi per maritare una figlia)

PLATEA E POLTRONE DEI PALCHI

15 € intero – 10 € ridotto*

*over 65, under 18

DOMENICA 26 OTTOBRE

Non sono bello… Piaccio! Con Jerry Calà.

Scritto e diretto da Jerry Calà

Con la Jerrysuperband

Sabino Barone, batteria

Stefano Sirianni, testiere,

Hermes Locatelli, basso

Produzione Intermite e Alexander Tempestini

Responsabile di produzione Annasara Fierro

Organizzazione e distribuzione, Rino Anselmi

Assistente di produzione, Mario Nordera

Management e distribuzione, The best organization SRL

Ufficio stampa Studio intercontatto

Il fuoriclasse della comicità italiana Jerry Calà con il suo nuovo entusiasmante show musicale ripercorre 40 anni di carriera… una storia che ha scritto alcune pagine del cinema della commedia all’Italiana. Sia da adolescente come attore di cabaret, musicista e cantante, sia come protagonista al cinema, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, proseguendo la sua carriera artistica con i film, che hanno rilanciato vecchi successi degli anni ’60 e ’70 e naturalmente degli anni ’80.

BIGLIETTI (per i tre spettacoli Con Tullio Solenghi, Neri Marcorè e Jerri Calà)

PLATEA E POLTRONE DEI PALCHI

35 € intero – 30 € ridotto*

SGABELLI E VISIBILITA’ RIDOTTA

30 € intero – 25 € ridotto*

*over 65, under 18

In vendita dal 2 settembre 2025

Biglietteria del teatro: martedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Biglietteria on line su Vivaticket

Per info: biglietteriateatromarenco@gmail.com

347 73 60 627 (negli orari di apertura della biglietteria)

Per interviste e approfondimenti: comunicazioneteatromarenco@gmail.com

TEATRO ROMUALDO MARENCO

Via Nicolò Girardengo 48, Novi Ligure (AL)

www.teatroromualdomarenco.it