Nella tarda mattinata di oggi 01 Agosto, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Imperia ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una diportista a bordo di un natante a vela di circa 8 metri di lunghezza.

L’allarme è stato lanciato per segnalare un’avaria al motore. La barca, in balia delle onde, si avvicinava pericolosamente alla scogliera nello specchio acqueo compreso tra Borgo Prino e San Lorenzo al Mare.

Immediata l’attivazione delle procedure di emergenza con il salvataggio dei malcapitati, tutti in buono stato di salute. Sono in corso gli accertamenti di rito per risalire alle cause di quanto accaduto.

Le due persone a bordo del natante sono state tratte in salvo dall’equipaggio della Motovedetta CP 882, successivamente sbarcata nel Porto Turistico della Marina di Imperia. Sono in corso le valutazioni tecniche, a cura del proprietario, per la rimozione e il recupero in sicurezza del natante sinistrato.

Allo scopo di segnalare il potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione è stato emanato apposito messaggio di avviso ai naviganti.

Si ricorda che in caso di emergenze in mare la Guardia Costiera può essere contattata tramite il numero blu 1530, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, numero che permette, a chiunque sia in una situazione di pericolo o di difficoltà in mare di ricevere soccorso in mare.