Martedì 5 agosto 2025 ore 21.00, nella Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo protagonista della fortunata rassegna “Concerti sul Lago” sarà la musica con l’Ensemble Il Giardino Antico

La varietà e l’originalità non difettano senz’altro alla rassegna Concerti sul Lago, lo sa bene il pubblico che ha assistito ai concerti di questa decima edizione e ha affollato le Chiese e le piazze manifestando il proprio gradimento con lunghi, calorosi e più che meritati applausi.

Le sorprese però non sono finite: martedì 5 agosto la rassegna Concerti sul Lago ospiterà un gruppo che si è già ritagliato una posizione di tutto rispetto nel panorama musicale ligure: l’ensemble Il Giardino Antico, che, specializzato nel repertorio barocco, non disdegna incursioni nella musica medievale e rinascimentale. Il concerto sarà anche un’occasione preziosa per conoscere e ascoltare da vicino alcuni strumenti tipici della musica antica, come il mandolino barocco, il clavicembalo, l’organo portativo, la ghironda e la chitarra barocca.

I musicisti dell’ensemble Il Giardino Antico sono:

Sabine Spath e Alberto Gibelli, Mandolini

Cristina Rovaldi, Ghironda e Chitarra barocca

Cecilia Borelli, Violoncello

Tiziana Zunino, Clavicembalo e Organo portativo

Maurizio Pettigiani, Percussioni

Il concerto de Il Giardino Antico si svolgerà martedì 5 agosto alle 21.00 nella Chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Torria nel Comune di Chiusanico (IM) con ingresso gratuito ad offerta libera.

La rassegna Concerti sul Lago proseguirà venerdì 8 agosto ore 21.00 a Pontedassio in piazza Vittorio Emanuele II con il coro Vocal Consort di Genova (80 coristi) diretto dal M° Pierluigi Rosso. Storie di natura, felicità, amore, vita e morte con i Carmina Burana di Carl Orff.