Tortona – Lotta senza posa al traffico di droga sul territorio tortonese. I Carabinieri della locale Compagnia, nel corso dei quotidiani servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un pusher nei pressi di piazza Caduti di Nassiriya.

Lo spacciatore è stato sorpreso dai Carabinieri nell’atto di ricevere una banconota dall’acquirente dopo avergli consegnato un involucro di cellophane. Immediatamente perquisito, i Carabinieri in borghese dell’Aliquota Operativa lo hanno trovato in possesso di un involucro contenente di hashish occultato nel marsupio e, in tasca, di una banconota che l’acquirente ha confermato essere quella utilizzata per la compravendita.

La successiva perquisizione al domicilio dell’arrestato ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di hashish pronte per lo spaccio.