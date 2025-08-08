La chiamata al 112. La pattuglia che arriva rapidamente sul posto. Attimi concitati. Un 32enne ha appena rapinato un supermercato. Dopo essersi appropriato della merce sugli scaffali, ha cercato di fuggire, colpendo con una bottiglia e con un calcio al petto uno dei vigilanti che gli si era parato davanti. Solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, l’uomo, già noto per diversi precedenti di polizia, è stato bloccato e arrestato.

Il vigilante è stato soccorso e trasportato presso il locale ospedale, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di una settimana.

Ancora una volta, la tempestiva segnalazione al 112 ha permesso il pronto intervento delle pattuglie dei Carabinieri e l’arresto dell’autore del reato.