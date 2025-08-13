Si concluderà il prossimo week end con un doppio appuntamento in provincia di Imperia e di Savona il Tour di presentazioni in Liguria del nuovo saggio di Luca Valentini “Il Gambero Psichedelico” (Atene). Sabato 16 agosto il primo incontro presso il Chiosco dei Giardini Mons. Reggio a Ventimiglia e domenica 17 il secondo e conclusivo in piazza Cavour a Laigueglia dove, in entrambi i casi a partire dalle 21, sarà possibile scoprire i segreti del mare, di molte delle creature che lo abitano e, soprattutto, quelli dell’ultimo libro del noto divulgatore e saggista lombardo. Un avvincente viaggio sottomarino adatto a tutte le età, dove fantasia, mistero e leggenda si fondono sapientemente, affrontate dal piccolo e coraggioso Paul, protagonista di un’avventura indimenticabile che si concluderà in maniera tanto sorprendente almeno quanto le numerose leggende riportate nel libro e sapientemente illustrate dalla penna di Brivido Cosmico.

Presentato all’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino e, recentemente, anche durante la trasmissione Mediaset Striscia la Notizia da Michelle Hunziker, Il Gambero Psichedelico si è già confermato uno dei successi editoriali della Casa Editrice tabiese di questa stagione.

Durante le serate, prendendo spunto dalla “Trilogia dei Misteri del Mare” di Valentini (Sirene, Mare Monstrum e Il Gambero Psichedelico), si parlerà di mostri marini, antiche leggende, mitologia e biologia marina accompagnati da un narratore d’eccezione, il gambero Paul, oltre che da immagini e filmati.

Luca Valentini e un conduttore radiofonico, divulgatore, saggista e presentatore che da anni svolge ricerche legate alla storia, le tradizioni, le leggende e gli enigmi a livello locale e nazionale. Partecipa a dibattiti e incontri e ha scritto per diverse riviste e testate cartacee e online tra cui il bimestrale “Misteri” occupandosi di cultura, enigmi e spettacolo.

La partecipazione agli ultimi incontri con Il Gambero Psichedelico è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili sia a Ventimiglia che a Laigueglia. In aggiunta al Tour, il libro verrà presentato anche il 29 agosto a Bordighera durante l’annuale edizione del Bordighera Book Festival.