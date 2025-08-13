Una nonna in casa col nipotino non ancora in età scolare, e scoppia un incendio nel seminterrato della villa. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 agosto, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono immediatamente intervenuti in un ‘abitazione lungo la ex statale 211 per Novi Ligure perché un elemento dell’impianto che regola i pannelli solari della villetta, a causa di un improvviso corto circuito ha provocato un incendio.

Il fumo ha subito raggiunto il primo piano della villa e nonna e nipotino hanno subito avuto l’accortezza di uscire di casa. Sul posto intervenuti i pompieri Tortonesi che prima hanno spento le fiamme e poi hanno dovuto anche prosciugare il seminterrato perché l’incendio aveva rotto un tubo dell’acqua facendo allagare il locale. Doppio pericolo, quindi, fra fili elettrici e acqua, ma per fortuna la professionalità dei pompieri ha avuto la meglio e in meno di due ore l’emergenza è stata risolta. La casa è agibile ma i pompieri, oltre ad invitare la nonna a chiamare i tecnici per aggiustare l’impianto dei pannelli solari, hanno caldamente suggerito la donna di areare bene i locali per consentire il ricambio d’aria e il fumo di allontanarsi definitivamente.