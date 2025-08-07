Nel corso del pomeriggio dello scorso 3 agosto, mentre transitava in via Calcamuggi, una delle volanti dell’UPGSP di Alessandria notava due soggetti appiedati che, alla vista dell’autovettura a colori, tentavano di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli in strada nei pressi di un furgoncino bianco in sosta. Gli operatori, quindi, visto il fare sospetto dei due, procedevano al controllo degli stessi da cui emergevano plurimi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, contestazioni amministrative nonché reati in materia di stupefacenti a loro carico. Recuperati gli involucri nascosti nelle vicinanze del furgoncino, il loro contenuto era compatibile con la sostanza del tipo hashish. Per tale ragione gli agenti procedevano alla loro perquisizione personale accompagnandoli in Questura per gli atti di rito. Nella scarpa di uno dei due venivano rinvenuti due ulteriori involucri di cellophane contenenti la medesima sostanza di quelli lanciati in strada. Grazie alle verifiche condotte dal locale gabinetto di Polizia Scientifica si accertava che si trattasse di hashish per un totale di 77,171 grammi prontamente sequestrati. Per tale ragione il soggetto veniva deferito in stato di libertà ai sensi dell’art. 75 co. 5 D.P.R. 309/90.