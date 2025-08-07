Un capriolo, ferito e spaventato, vagava sulla SS.30 con il rischio di essere investito e di provocare
incidenti.
Ad accorgersi della presenza dell’animale sono stati gli automobilisti in transito, i quali hanno
avvertito il Numero Unico di Emergenza 112, con conseguente invio sul posto di una pattuglia del
Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme.
L’animale, dapprima molto agitato, si è piano piano calmato ed ha accettato la presenza di tutte le
persone che intorno a lui gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’intervento del personale
veterinario, giunto poco dopo. L’animale, probabilmente feritosi a causa di un urto con un veicolo
in transito o nel saltare dai campi all’asfalto, è stato poi condotto presso una struttura veterinaria per
le cure del caso.
La Polizia Stradale ricorda, soprattutto in questi giorni di grande esodo, che quando viene notato un
animale vagare in strada, per evitare che possa creare incidenti e pericolo ai veicoli in transito, è
importante segnalare immediatamente l’avvistamento al NUE 112.