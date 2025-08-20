I grandi nomi della musica leggera nazionale e Internazionale rivisitati da quattro voci e l’elettronica: questa la proposta dei Rebel Bit ospiti venerdì 22 agosto nella piazza dei corallini del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Da diversi anni ormai il festival si apre a esperienze stilistiche variegate. E questo concerto è indubbiamente originale e non mancherà di incuriosire il pubblico. Il programma in collaborazione con il FAI, sezione di Imperia, prevede musiche di Cremonini, Meta, I Coldplay, Dalla, i Muse, Sting e due loro brani inediti.

Nel pomeriggio, alle 17, nell’oratorio di Santa Caterina, i Rebel Bit incontreranno il pubblico per rispondere a eventuali domande e parlare del concerto. L’iniziativa rientra nel progetto creato dal Festival dedicato ai ragazzi della Scuola di Musica di Cervo e ai licei artistici del territorio, ma è aperto a tutti e rappresenta un momento di dialogo e confronto con gli artisti, poche ore prima del loro concerto serale. Infatti, le Residenze artistiche, promosse dall’Associazione San Giorgio, consolidano il legame tra musica, giovani e comunità, arricchendo il programma del festival con un momento di formazione e partecipazione attiva.

Rebel Bit è un innovativo team di 5 musicisti, 4 voci e un sound designer, con lo scopo di creare un mondo sonoro tra voce, sperimentazione elettronica, racconti ed emozioni. L’innovazione elettronica è parte integrante del progetto Rebel Bit ed è un tratto distintivo che si sviluppa in parallelo ad arrangiamenti e musica originale. Un sound che affonda le radici nella musica classica, si sviluppa all’interno del percorso artistico dei membri del gruppo fino ad arrivare alla creazione della contemporary electronic vocal music. Nati nel 2018, i Rebel Bit sono uno dei pochi gruppi internazionali a proporre questo linguaggio musicale. La caratteristica principale del quartetto risiede nell’elaborazione di brani contenenti sovrapposizioni ed elaborazioni elettroniche di loop ed effettistica di varia natura, oltre all’imitazione vocale di strumenti, implementati dal vivo attraverso la DAW (workstation audio digitale) Ableton. La sonorità che ne deriva conferisce ad ogni brano, che sia edito o inedito, una veste decisamente identitaria che permette al gruppo di essere musicalmente originale e artisticamente riconoscibile. Tutti gli arrangiamenti e i brani originali sono scritti dal compositore Lorenzo Subrizi, uno dei principali arrangiatori di musica vocale italiana, e dal compositore elettronico/sound designer Andrea Trona.

«Music is motion. Motion is art. Art is Music».

L’ensemble si completa con Giulia Cavallera, Guido Giordana e Paolo Tarolli. Con la loro prima produzione discografica Paper Flights (2018), tratta dall’omonimo spettacolo, hanno ottenuto cinque nomination ai Contemporary A Cappella Recording Awards (Boston, USA) e cinque A cappella Video Awards (Los Angeles, USA). Nel corso degli anni hanno partecipato ad alcuni dei più importanti festival di settore nazionali e internazionali: Los Angeles a cappella festival (2021), Moscow Spring festival (2019), Vocalmente (2018-2019-2023), Solevoci Festival (2019-2025), Vivavoce International Festival (2019), Levante A Cappella Festival (2023), Boston Sings (2019-2024), Hong Kong a cappella Festival (2025), Vocal Explosion (2025), A cappella Nacth Germania (2024-2025). Nel 2021 hanno, inoltre, preso parte all’undicesima edizione del programma televisivo Italia’s Got Talent. Il loro secondo disco COME (2021) ha ricevuto due CARA Awards come “Miglior album elettronico/sperimentale” e “Miglior arrangiamento” per il brano “TOCCATERRA” che, nel 2022, è stato inserito nella compilation americana Voices only Vol.2. Dal 2023 sono, infine, direttori artistici del Vocalmente A Cappella Festival di Fossano (CN).

Gli spettacoli programmati in Piazza dei Corallini si terranno nella Chiesa di S. Giovanni Battista.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.cervofestival.com e nelle agenzie accreditate per tutti gli spettacoli.

Il biglietto “ingresso” è disponibile all’acquisto esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria in loco (Oratorio S. Caterina) e sono suscettibili di riduzione per studenti e bambini.

CERVO: Ufficio informazioni turistiche – P.za Santa Caterina, 2 – tel. 0183/406462 – int 3

DIANO MARINA: Dianatours – Via Generale Ardoino, 151 – tel. 0183/404700

SAN BARTOLOMEO AL MARE: Agenzia GIANNA GIUSTO VIAGGI Via Aurelia, 137 – tel. 0183/409426

IMPERIA ONEGLIA: Libreria Ubik Imperia – Piazza San Giovanni, 34 – tel. 0183/291377

IMPERIA PORTO MAURIZIO: Felcar Viaggi – Viale Giacomo Matteotti, 22- tel. 0183/ 63716 – 3280889004

Diritti di prevendita 10% L’acquisto presso le agenzie di prevendita potrà avvenire solo con carta di credito.

Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle 19.30.

FAI Sezione Liguria – su presentazione della tessera valida per l’anno corrente sarà applicata una riduzione di € 5,00 non cumulabile con altre riduzioni e valida per tutte le tipologie di ingresso.

RESIDENTI – su presentazione di valido documento d’identità sarà applicata una riduzione pari al 50% non cumulabile con altre riduzioni e valida per tutte le tipologie d’ingresso.

Per le persone diversamente abili è previsto l’ingresso gratuito a tutti gli spettacoli, oltre alla riduzione del 50% sul biglietto dell’accompagnatore e i mezzi della Croce d’Oro di Cervo sono disponibili in piazza Castello per agevolare l’accesso alla/dalla sede dei concerti

Nelle serate Festival parcheggio gratuito fino ad esaurimento in via Via Steria. Durante le serate dei concerti nella sola Piazza dei Corallini è previsto bus navetta di collegamento per/da Piazza Castello dalle 19:30 alle 00:30