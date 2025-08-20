Si è tenuto il 16 agosto il 9° Trofeo Club del Mare, la regata sociale dello storico circolo velico di Diano Marina che ha visto cimentarsi oltre 40 imbarcazioni di diverse categorie che, complice anche le buone condizioni meteo, hanno animato il golfo di Diano per tutta la giornata.

Tanto sport e divertimento per i ragazzi della scuola vela e delle squadre agonistiche che, insieme e ai soci del Club ed agli amici dei circoli limitrofi, si sono confrontati sui campi di regata in due belle e combattute prove orchestrate dalla giuria capitanata da Fulvio Parodi con i membri Elisabetta Borghi e Manuela Lavecchia.

Dopo una regata goliardica in SUP che ha visto cimentarsi soci di ogni età, la mattina è stata dedicata ai più piccoli. Tra gli Optimist agonisti podio tutto targato Club del Mare: al primo posto Lorenzo Dall’Ava, secondo e terzo piazzamento per i due fratelli Maximilian e Giulio Giordano. Lorenzo Dall’Ava si è aggiudicato anche il trofeo challenge Toro, assegnato fin dagli anni ’60 al miglior timoniere Optimist del sodalizio.

La classifica finale tra i bimbi dell’Optimist della scuola vela del Club del Mare ha visto la vittoria di Giovanni Battista Maffei, secondo piazzamento per Paolo Canavese e terzo posto per Alessio Parodi.

Tra gli Open Bic del Club Nautico San Bartolomeo al Mare la vittoria è andata a Gioele Rossi.

Nel pomeriggio è stata la volta delle classi miste. Nelle derive la classifica a tempi compensati ha visto la vittoria di Samuele Bardelli ed Edoardo Bastini su RS Feva (Club Nautico San Bartolomeo al Mare), secondo piazzamento per Andrea Arasio su 2.4 (Club Nautico Andora) e terzo posto per Francesco Collo e Andrea Passarella su 420 (Club del Mare Diano Marina).

Infine una menzione speciale per il vincitore “fuori concorso” senza tempi compensati della regata: Borea III, dell’armatore Marco Drago, socio emerito del Club, con a bordo l’Olimpico Diego Negri, direttore sportivo e vicepresidente del Club del Mare, in equipaggio con le quote rosa della squadra agonistica Optimist.

Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Una giornata di sport e divertimento che ha visto tantissimi partecipanti. Un ringraziamento va al Lions Club di Diano Marina che ha messo a disposizione i gadget ed un plauso a tutti i nostri istruttori ed ai soci che si sono adoperati fattivamente per la buona riuscita di questa nona edizione del Trofeo Club del Mare, nel più genuino spirito inclusivo che contraddistingue il nostro circolo”.