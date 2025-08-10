Infastidiscono i passeggeri di un treno, insultano il capotreno e tentano di aggredire i Carabinieri intervenuti: arrestati due irregolari per interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale e permanenza illegale sul territorio nazionale.

Tortona – Regionale Piacenza – Genova: il capotreno viene richiamato da alcuni passeggeri infastiditi da due uomini che urlano e ascoltano musica ad altissimo volume, incuranti delle regole di civile comportamento e delle altre persone presenti sul treno. Il capotreno chiede loro di tenere un atteggiamento consono ma viene ignorato e deriso. Vengono quindi invitati a scendere. La situazione di fa calda. Il capotreno chiama i Carabinieri.

La Gazzella raggiunge il convoglio alla prima fermata utile, alla Stazione Ferroviaria di Tortona. I due, un 29enne e un 34enne, entrami irregolari, pregiudicati e fissa dimora, stanno ancora urlando e ascoltando musica ad alto volume, totalmente indifferenti alle richieste del capotreno e, all’arrivo dei Carabinieri, anche alla loro presenza.

Rifiutano di dichiarare la propria identità e di adempiere alle richieste del personale di bordo e della pattuglia, finché dall’atteggiamento remissivo passano a toni aggressivi, fino al tentativo di aggredire fisicamente i Carabinieri.

Gli uomini della Gazzella li contengono e li fanno scendere dal treno, che riprende la corsa con mezz’ora di ritardo.

Sono privi di documenti d’identificazione, non collaborativi e insultano pesantemente i Carabinieri, li minacciano e li aggrediscono nuovamente. Non solo: per opporsi alla perquisizione, uno dei due tenta in più occasioni di mordere gli operanti.

Viene richiesto l’intervento di personale del 118, che procede a un trattamento sanitario nei suoi confronti e, una volta contenuto, lo trasporta in ospedale.

I due irregolari vengono arrestati per interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale e permanenza illegale sul territorio nazionale.