L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato ieri all’Estate Musicale Dianese Festival presso villa Scarsella a Diano Marina.

Nell’occasione, insieme al sindaco Cristiano Za Garibaldi, Scajola ha consegnato all’artista protagonista di serata Danilo Rea il prestigioso premio Città di Diano Marina, assegnato annualmente a un’icona dello spettacolo.

Rea, tra i più grandi pianisti jazz del panorama mondiale, si è esibito inizialmente da solo e poi in trio con Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Ellade Bandini (batteria).

“Una serata di altissimo livello – dichiara l’assessore regionale Scajola -. Complimenti all’amministrazione comunale di Diano Marina, agli organizzatori dell’Estate Musicale e soprattutto a Danilo Rea che ha offerto uno spettacolo davvero appassionante. Regione Liguria è al fianco dei Comuni e delle associazioni che propongono queste manifestazioni, connubio perfetto tra turismo e cultura”.

“Grazie all’impegno e alla passione di Nicola Mij e Ivan Marino, Diano Marina può fregiarsi di ospitare nomi illustri del panorama musicale e offrire al pubblico eventi di livello – aggiunge il sindaco Za Garibaldi-. Sono molto grato a tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita della rassegna.

Con la consegna di questo premio vogliamo rendere omaggio non solo al talento, ma anche alla sensibilità artistica e alla capacità di emozionare che da sempre contraddistinguono Danilo Rea”.