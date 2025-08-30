Un a volta Piazza Malaspina, come vedete nella foto in alto, ospitava il mercato del formaggio. Come scriveva Armando Bergaglio in QUESTO ARTICOLO di 10 anni fa, il mercato in piazza Malaspina si è svolto fino al 1975 poi più nulla.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Tortona presieduta dal Sindaco Federico Chiodi ha approvato, per i prossini due anni, lo svolgimento di un mercato in piazza Malaspina.

Si terrà il primo venerdì utile da oggi, fino al 30 luglio 2027 con possibilità di proroga tacita per un ulteriore biennio.

Sarà un mercato di 6 banchetti gestiti da imprenditori agricoli debitamente autorizzati ai sensi di legge all’esercizio dell’attività di vendita diretta al dettaglio di propri prodotti su area pubblica, in Piazza Malaspina il giorno di venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.30, salvo eventuali modifiche stagionali per tempo richieste in forme idonee per una corretta valutazione.

Il mercato sarà composto da un massimo di 6 (sei) banchi ogni volta, di cui n. 3 banchi con una superficie media indicativa di 15 mq. e n. 3 banchi con una superficie media indicativa di 9 mq., esercitati da imprenditori agricoli che abbiano il centro aziendale nell’ambito territoriale della Provincia di Alessandria, con facoltà congiunta delle Associazioni C.I.A. Alessandria – Asti e Confagricoltura Alessandria di procedere alla sospensione dell’attività nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, nonché di organizzare fino a n. 5 edizioni straordinarie l’anno(anche in luoghi diversi da Piazza Malaspina.