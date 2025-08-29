Si è svolto oggi il consueto incontro tra i Presidenti dei Consigli comunali. Un appuntamento ormai consolidato – ospitato in questa occasione dal Comune di Diano Marina – che rappresenta un momento di dialogo e di condivisione su tematiche fondamentali legate alla gestione delle assemblee civiche.

Presenti i Presidenti Francesco Bregolin (Diano Marina), Alessandro Il Grande (Sanremo), Simone Vassallo (Imperia), Roberto Nazzari (Ventimiglia) e Daniele Festa (Taggia), che hanno avuto modo di confrontarsi su prassi, esperienze e nuove modalità di gestione, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente, trasparente e partecipato il lavoro dei consigli comunali. Durante la mattinata, i Presidenti hanno rivolto un saluto al Sindaco Cristiano Za Garibaldi e alla Segretaria comunale e hanno visitato la Sala consiliare, luogo simbolico della vita democratica cittadina. A seguire, la delegazione ha fatto tappa al Museo Dianese, spazio culturale di grande valore, che custodisce la storia e l’identità del territorio. L’appuntamento si è concluso in un clima di amicizia e collaborazione, con la volontà comune di continuare a valorizzare il ruolo dei Consigli comunali, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità.